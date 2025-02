A LIST OF BEMBA KINGS STARTING FROM THE LINE OF MUKULUMPE & MUMBI MUKASA



BA MWINE LUBEMBA NANGU IMFUMU SHATEKA ULUBEMBA



Chitimukulu I: Chiti (Mukulu), mwana Mukulumpe





Chitimukulu II: Nkole (Wamapembwe), mwana Mukulumpe



Chitimukulu III: Chilufya, mwana Chilufya Mulenga. Eo balumba ati: Chilufya wa mata yabili, pantu apyene banalume babili: Chiti na Nkole.





Chitimukulu IV: Mulenga Pokili, umwaice wakwa Chilufya



Chitimukulu V: Kayula wa Nseko. Balimutemenwe sana abantu.



Chitimukulu VI: Katongo



Chitimukulu VII: Kasansu



Chitimukulu VIII: Kapolyo





Chitimukulu IX: Kanabesa. Alicindeme sana pali bu Mwine luBemba icakuti nalelo line twasuka imfumu shesu ati: Kanabesa. Nakuba mu lukuta lwa Katolika umo balanda iciBemba, Lesa limo-limo bamwita ati: We Mfumu Kanabesa!



Chitimukulu X: Lwipa



Chitimukuli XI: Kapampa Mubanshi. Uyu Mwine luBemba alilwele ifibashi. Kanshi tashikwa na mu Mwalule iyoo; ena ashikwa ku ntulo ya Nsofu.



Chitimukulu XII: Chipolonge



Chitimukulu XIII: Chimanga



Chitimukulu XIV: Chimfwembe



Chitimukulu XV: Nshiwile





Chitimukulu XVI: Chibengele. Eo tulumba ati: Niwe Chibengele Namuncenene, uwameno ngo lupandulo. Mwine luBemba Chibengele ewakushishe isano lwabu Chitimukulu apo mumbali ya Kalungu, ukufuma ku Ng’wena.



Chitimukulu XVII: Mutale wa Munkombwe



Chitimukulu XVIII: Chifunda ca Busoshi. Ico bamwitila ‘Chifunda ca busoshi’ nico imimonekele yakwe ali uwa tunkumana nge cifunda.





Chitimukulu XIX: Sekwila



Chitimukulu XX: Kasonde



Chitimukulu XXI: Salala-bana-bonke. Alitalalike icalo ca luBemba pantu abalwani baletina ubukali bwakwe.



Chitimukulu XXII: Mukuka wa Malekano. E wantampile bu Mwamba, ilyo apele umwaice wakwe Chitundu (Mwamba I) icalo ce Tuna.





Chitimukulu XXIII: Chilya Mafwa, mwipwa Mukuka wa Malekano. Mubanga Kashampupo, umwaice wakwa Chilya Mafwa, e Mwamba II. Panshita yakwa Chilya Mafwa, mu luBemba mwaliponene icipowe icikalamba sana. Chilya Mafwa e watampile bu Makasa, ilyo apele mwane (Nondo-mpya) icalo ca Mpanda. Nondo-mpya e Makasa I.





Chitimukulu XXIV: Susula (Chincinta Susula), mwipwa Chilya Mafwa. Tafwilile pali bu Mwine luBemba iyo; balishile mutamfyapo kuli Chileshe Chepela, ekuya afwa ne cikonko kuba Mambwe. Lelo ashikwa mu Mwalule.





Chitimukulu XXV: Chileshe Chepela. Alilemene icisansa ca kuboko cimo takwali iminwe. Apele munyina, Mutale wa Kabwe, bu Mwine Tuna (Mwamba III). Chileshe Chepela eo aba Ngoni basangile pali bu Mwine luBemba. Kanshi alikalabene e waleseshe aba Ngoni ukwingila mu luBemba, akusha no luBemba panuma ya kucimfya aba Bisa na abaLungu.





Chitimukulu XXVI: Bwembya (Chikalamo, Chinyamasako), umwaice wakwa Chileshe Chepela. Bwembya bamupokele bu Mwine luBemba ninshi talafwa.



Chitimukulu XXVII: Mutale Chitapankwa (+1883), atapile amata yakwa nalume Bwembya (Chitimukulu XXVI), kabili aletapa inkwa sha bantu nabambifye. Ilyo ali Mwine luBemba, ulubuli talwalelala.





Chitimukulu XXVIII: Sampa Kapalakasha (+1896). Abantu tabamutemenwe sana pantu ali uwa kakata ku mfumu sha luBemba ne mfumu shimbi.



Chitimukulu XXIX: Makumba (+1911). Panshita yakwe elyo ba minshoni (White Fathers) baishile mu luBemba.



Chitimukulu XXX: Mutale Chikwanda (+1916)





Chitimukulu XXXI: Ponde Chisowa (+1925), umwaice wakwa Mutale Chikwanda (Chitimukulu XXX)



Chitimukulu XXXII: Kanyanta (1925-1943) Afumine pali bu Mwamba, ali Mwamba VI).



Chitimukulu XXXIII: Musungu Kafula (1946-)





Chitimukulu XXXIV: Musenga



Chitimukulu XXXV: Bwembya Changala



Chitimukulu XXXVI: Mutale Chitapankwa II



Chitimukulu XXXVII: Chilufya Mwango (Chitapankwa III) (2007-2012)



Chitimukulu XXXVIII: Kanyanta-manga II (2013- )



