CRYSTAL PALACE WINGER WILFRED ZAHA MISSES OUT AS ZAMBIA FACES IVORY COAST IN NDOLA

June 17th, 2023

Goalkeepers

Folly Charles , Sangare Badra, Tape Ira Eliezer

Defenders

Agbadou Emmanuel, Serge Aurier, Eric Baily, Deli Simon, Ghislain Konan, Evan N’dicka, Sinco Wilfried

Midfielders

Idrissa Doumbia, Ibrahim Sangare, Kessie Franck, Seri Jean Micheal

Forwards

Krasso Jean Philipe, Max Gradel Alain, Kouassi Jean Evrard l, Cornet Maxwell, Christian Kouame, Jonathan Bamba, Karim Konate, Simon Adingra

