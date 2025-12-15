List of  MPs who  Refused to Vote for Bill 7

0

Amb Emmanuel Mwamba writes:

The Silver Lining; They Refused to Vote for Bill 7

The Heroes and Heroines of our mother Zambia who refused to vote for Bill 7

1. Hon Brian Mundubile – Mporokoso
2. ⁠Hon George Chisanga – Lukasha.
3. ⁠Hon Brenda Nyirenda – Lundazi
2. ⁠Hon Pavyuma Kalobo – Wusakile
3. ⁠Hon Kalalwe Mukosa – Chinsali Constituency


4. ⁠Hon Stephen Kapyongo- Shiwangandu
5. ⁠Hon Golden Mwila – Mufulira Central
6. ⁠Hon Anthony Kasandwe – Bangweulu
7. ⁠Hon Julien Nyemba- Chifunabuli


8. ⁠Hon Philimon Twasa – Kasenengwa
9. ⁠Hon Jean Chisenga – Mambilima
10. ⁠Hon Melesiana Phiri – Milanzi
11. ⁠Hon Yotam Mutayachalo – Chama North


12. ⁠Hon Emmanuel Tembo – Feira
13. ⁠ Hon Binwell Mpundu
14. ⁠Hon Jeff Mulebwa – Kafulafuta
15. ⁠Hon Francis Kapyanga- Mpika
16. ⁠Hon Given Katuta – Chiengi
17. ⁠Hon Kabaso Kampampi – Mwansabombwe


18. ⁠Hon Lukas Simumba – Nakonde
19. ⁠Hon Davies Chisopa – Mkushi South
20. Miles Sampa
21. Binwell Mpundu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here