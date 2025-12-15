List of  MPs who  Refused to Vote for Bill 7

Amb Emmanuel Mwamba writes:
The Silver Lining; They Refused to Vote for Bill 7
The Heroes and Heroines of our mother Zambia who refused to vote for Bill 7
1. Hon Brian Mundubile – Mporokoso
2. Hon George Chisanga – Lukasha.
3. Hon Brenda Nyirenda – Lundazi
2. Hon Pavyuma Kalobo – Wusakile
3. Hon Kalalwe Mukosa – Chinsali Constituency
4. Hon Stephen Kapyongo- Shiwangandu
5. Hon Golden Mwila – Mufulira Central
6. Hon Anthony Kasandwe – Bangweulu
7. Hon Julien Nyemba- Chifunabuli
8. Hon Philimon Twasa – Kasenengwa
9. Hon Jean Chisenga – Mambilima
10. Hon Melesiana Phiri – Milanzi
11. Hon Yotam Mutayachalo – Chama North
12. Hon Emmanuel Tembo – Feira
13. Hon Binwell Mpundu
14. Hon Jeff Mulebwa – Kafulafuta
15. Hon Francis Kapyanga- Mpika
16. Hon Given Katuta – Chiengi
17. Hon Kabaso Kampampi – Mwansabombwe
18. Hon Lukas Simumba – Nakonde
19. Hon Davies Chisopa – Mkushi South
20. Miles Sampa
