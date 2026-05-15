SYLVIA MASEBO TUMBLES IN CHONGWE AS UPND PRIMARY CASUALTIES GROW



Another senior Cabinet Minister in President Hakainde Hichilema’s government has suffered a major setback in the ongoing UPND primary adoption elections after Lands Minister Sylvia Masebo was heavily defeated in Chongwe Constituency.





Among those reportedly facing setbacks is long-time parliamentarian and Home Affairs and Internal Security Minister Jack Mwiimbu, Tourism Minister Rodney Sikumba and Foreign Affairs and International Cooperation Minister Mulambo Haimbe who has reportedly trailed in Lusaka Central rankings.





Masebo, one of Zambia’s longest serving female politicians, was overwhelmingly beaten by political newcomer Anita Kamanga in results that have continued to expose growing internal shifts within the ruling party ahead of the August 2026 general elections.





According to results seen by Zambian Eye, Anita Kamanga dominated both ward and district rankings, collecting a total of 380 points against Masebo’s 104 points.







Below are results from all the wards and district:



Anita Kamanga- 36

Hon Sylvia Masebo- 08





DISTRICT RESULTS



Anita kamanga – 40

Hon Sylvia Masebo – 04





WARD RESULTS



Mulenje Ward

Anita Kamanga – 38

Hon Sylvia Masebo – 06





Njolwe Ward

Anita Kamanga – 40

Hon Sylvia Masebo – 04





Nchute Ward

Anita Kamanga – 39

Hon Sylvia Masebo – 05



Katoba Ward

Anita Kamanga – 36

Hon Sylvia Masebo – 08





Lwimba Ward

Anita Kamanga – 22

Hon Sylvia Masebo– 22



Manyika Ward

Anita Kamanga – 40

Hon Sylvia Masebo – 04



Mwalumina Ward

Anita Kamanga – 44

Sylvia Masebo – l0





Chalimbana Ward

Hon Sylvia Masebo – 25

Anita Kamanga- 19



Chongwe Central

Anita Kamanga – 37

Hon Sylvia Masebo – 07





Kapete Ward

Anita Kamanga – 29

Hon Sylvia Masebo – 15



Nakatindi Ward

Anita Kamanga – 36

Hon Sylvia Masebo – 08





Total Results



Anita Kamanga – 380 points

Sylvia Masebo – 104 points