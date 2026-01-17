Syrian President Ahmad al-Sharaa issues massive decree for the rights of Syrian Kurds:
— Syrian Kurds are an integral part of the Syrian people and national identity
— Kurdish cultural and linguistic rights are officially recognized and protected
— Kurdish language may be taught in public and private schools in Kurdish-populated areas
— All consequences of the 1962 Al-Hasakah census are repealed; citizenship granted with full equal rights
— Nowruz (March 21) is declared a paid national holiday across Syria
— Discrimination based on ethnicity or language is prohibited
— State media and educational institutions must promote an inclusive national discourse