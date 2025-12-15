“Trusted PF members of Parliament” who voted for Bill 7
30 PF MPs who voted for Bill 7
1. BANDA,AckleoI. A. PF Vubwi
2. BANDA, Allen PF Chimwemwe
3. CHALA, Paul PF Chipili
4. CHANDA, Sunday C. PF Kanchibiya
5. CHEWE,Kabwe T. PF Lubansenshi
6. CHIBOMBWE, 7. Leevan PF Bahati
8. CHIBUYE, Christopher PF Mkushi North
9. Simon Banda PF Petauke
10. DAKA, Elias PF Msanzala
11. DAKA,Jonathan PF Chadiza
12. KALIMI,Amb. Robert K. PF Malole
13. KANG’OMBE, Christopher C. PF Kamfinsa
14. KATAMBO, Michael J. Z. PF Masaiti
15.LUBUSHA,AndrewZPF Chipangali
16. LUNGU, Mwaiwanu L. PF Kapoche
17. MPUNDU, Cliff M. PF Chembe
18. MULENGA,Ms KampambaS. PF Kalulushi
19. MUMBA, Anthony C. PF Kantanshi
20. MUNG’ANDU, Davison PF Chama South
21. MUSHANGA, Sydney PF Bwacha
22. MUSONDA, Elias M. PF Chimbamilonga
23. MUSONDA, Emmanuel M. PF Lupososhi
24. MUTALE, Remember PF Chitambo
25. MWALE, Dr Simon PF Nchelenge
26. MWANZA, Dr Aaron Kaumbwe
27. NAKAPONDA,
28. PHIRI, Peter PF Mkaika
29. SHAKAFUSWA, Christopher PF Mandevu
30. TEMBO, Masauso K. PF Sinda