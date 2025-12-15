“Trusted PF members of Parliament” who voted for Bill 7

0

1. BANDA,AckleoI. A. PF Vubwi
2. BANDA, Allen PF Chimwemwe
3. CHALA, Paul PF Chipili
4. CHANDA, Sunday C. PF Kanchibiya
5. CHEWE,Kabwe T. PF Lubansenshi
6. CHIBOMBWE, 7. Leevan PF Bahati
8. CHIBUYE, Christopher PF Mkushi North
9. Simon Banda PF Petauke

10. DAKA, Elias PF Msanzala
11. DAKA,Jonathan PF Chadiza

12. KALIMI,Amb. Robert K. PF Malole

13. KANG’OMBE, Christopher C. PF Kamfinsa

14. KATAMBO, Michael J. Z. PF Masaiti
15.LUBUSHA,AndrewZPF Chipangali
16. LUNGU, Mwaiwanu L. PF Kapoche

17. MPUNDU, Cliff M. PF Chembe

18. MULENGA,Ms KampambaS. PF Kalulushi
19. MUMBA, Anthony C. PF Kantanshi

20. MUNG’ANDU, Davison PF Chama South
21. MUSHANGA, Sydney PF Bwacha
22. MUSONDA, Elias M. PF Chimbamilonga
23. MUSONDA, Emmanuel M. PF Lupososhi


24. MUTALE, Remember PF Chitambo
25. MWALE, Dr Simon PF Nchelenge
26. MWANZA, Dr Aaron Kaumbwe
27. NAKAPONDA,
28. PHIRI, Peter PF Mkaika

29. SHAKAFUSWA, Christopher PF Mandevu

30. TEMBO, Masauso K. PF Sinda

