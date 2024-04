FORGIVE OLIVER SHALA, HE IS EXPERIENCING MENOPAUSE-MAIKO ZULU

Oliver Shalala, I don’t care who you are or where you pick your crumbs from. You or any like minded idiot can insult ME all you want and you can even use ZNBC or Prime TV if you so wish. I will even entertain your rants on MY page but the moment you drag my family into your insults ninshi wabampula boi. Uoneka menopause yakuvuta maningi iwe. Tizakuvulila ma glove yamene wenzokambapo manje. Wikesha ukupenena kulupwa lwandi pantu ndanunka.

TheRevolutionWontBeTelevised