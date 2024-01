THE CURRENT LOBOLA PRICES 2024

Please check your name and know your worth

1. Patience K17,600

2. Esther K7,200

3. Mutinta K200



4. Joy K9,800

5. Alice K15,000

6. Mable K13,200



7. Natasha K4,600

8. Mukandeke K82,000

9. Sibeso K3,200



10. Muumbe K60, 000, 000

11. Grace K21,000,000

12. Sepiso K1, 000

13. Tina K6,350

14. Mwangala K95

15. Masiliso K800



16. Doris/Dorcas K32,140

17. Juliana K17,300

18. Emmah K11,000

19. Milimo K92,460

20. Chabota K24,600



21. Racheal K2,600

22. Abigail K17,600

23. Juunza K200

24. Miyoba K600

25. Winnie K12,750



26. Mweenda K70

27. Peace FREE

28. Ruth K7,000

29. Janet K24,960

30. Sarah K5,500



31. Rejoice K33,200

32. Gloria K41,000

33. Agnes K37,300

34. Chileleko K580

35. Mwakamui FREE

36. Comfort K9,000

37. Lushomo K50

38. Gladys K10,000

39. Christabel K37,500

40. Happiness K46,000

41. Dorothy K59,000

42. Luyando K63,500

43. Inonge K40



44. Lucy K16,000

45. Judith K2,500

46. Hannah K3,200

47. Namatama K80, 000

48. Martha K21,000



49. Queen K20,000

50. Lisa K45,000

51. Samantha K11,000

52. Fridah FREE

53. Namunji K700



54. Lweendo K56,400

55. Norah/Dora K32,640

56. Destiny(tonga) K79,200/ Destiny (lozi) K6, 000

57. Carolina K6,700

58. Miriam/Mimi K9,980

59. Lubasi K2,100

60. Mulola K1, 500

61. Vivian K7,000

62. Juliet K18,000

63. Mwiimbi K450,000

64. Milumbe K85,000

65. Njenene K76,000



66. Gile K3,250

67. Munachoonga K52,000

68. Mebelo K8,000

69. Priscilla/Prisca K19,2500

70. Lilian K4,820



71. Minyoi K1,405

72. Goodness K2,500

73. Choolwe K73,000

74. Lungowe K3,500

75. Blessing K3,200



76. Nalukui K3,000

77. Aumbi K66, 000

78. Nchimunya K59, 000

79. Liseli K900



80. Amukusana K700

81. Rose K5,000

82. Sonia K4, 750

83. Mungeli K100,000/20 live buffaloes

84. Mwala FREE

85. Namuchana K500

86. Miranda K5,200

87. Trishah K4,000

88. Libonda K400

89. Mate K1,000

90. Linda K1,000

91. Kasazhi K3,650

92. Kamwengo 2,000

93. Maltida K27,000



94. Tamara K17,000

95. Faith K4,900

96. Hope K3,000

97. Victoria K150,000

98. Lynn K8,000

99. Chisola 2,000



100. Lydia On Credit

101. Shirley On Credit

102. Upa K33, 000

103. Jane K11, 000



104. Meenda K46, 000

105. Mercy K9,000

106. Elizabeth K8,000

107. Rebecca K5, 700

108. Ellah K4, 000

109. Selina K700



110. Jessy(tonga) K30,000

111. Mwaaka K33, 000

112. Namushi K2,200

113. Happiness K450

114. Pelekelo K2,100

115. Limata FREE

116. Harriet K11,200

117. Maureen K12,000

118. Monica K10, 000

119. Deborah/Debby.. K10



120. Alumbwe 100,000

121. Mapalo. K1000

122. Nancy k400

123 Mary k4000



124 Joyce k50

125 Mulenga k900

126 Jane k300

127 Naom k1200

128 Precious k50

129 Beatrice k40



130 Mercy. K700

131 Charity k1800

132 Chilolo k200

133 Bridget Free

134 Katongo k1500



135 Irene free

136 Chilumba k1000

137 Theresa k4,500

138 Mwangala k90

139 Beritha Not to be married.

140 Rhodah k13 000

141 Miyanda k400

142 Anna k2000



143 Patricia k40 000

144 Chabota free



145 Ester k50, 000

146 Angela k2000

147 Silvia K90 000

148 Mulenga K60